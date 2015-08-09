Поблизу Мар'їнки чоловік підірвався на розтяжці

«Встановлено, що потерпілий їхав з Донецька до Мар’їнки на скутері разом зі своїм братом. На в’їзді в місто хлопець відійшов від дороги та підірвався на розтяжці. Від отриманих травм він загинув на місці», - зазначається у повідомленні.

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Обставини та деталі загибелі жителя Мар’їнського району встановлює слідчо-оперативна група Мар’їнського РВ, додали в міліції.