Поблизу Мар'їнки чоловік підірвався на розтяжці

19:50, 09 серпня 2015
Суспільство
0 0

Чоловік у віці 21 року підірвався на розтяжці поблизу міста Мар'їнка, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

Растяжка / kavkazpress.ru

«Встановлено, що потерпілий їхав з Донецька до Мар’їнки на скутері разом зі своїм братом. На в’їзді в місто хлопець відійшов від дороги та підірвався на розтяжці. Від отриманих травм він загинув на місці», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожДвоє українських військових підірвалися на розтяжці в Луганській області

Обставини та деталі загибелі жителя Мар’їнського району встановлює слідчо-оперативна група Мар’їнського РВ, додали в міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter