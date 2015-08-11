Під Маріуполем затримали мародера, який вивозив речі з покинутих будинків Широкиного

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, під час несення служби на стаціонарному посту працівники ДАІ зупинили автомобіль «FIAT Ducato», водій якого перевозив речі з покинутих будинків Широкиного.

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Правоохоронці під час перевірки вантажного відсіку виявили сантехніку, пластикові стільці, мопед, велосипед, садове знаряддя, люстри, газову колонку, посуд, побутову техніку. Будь-яких документів, що підтверджують право власності на вантаж, у водія не було, В ході детальнішого опитування з'ясувалося, що всі ці речі водій вивозить з будинків села Широкине, жителі якого покинули свої будинки у зв'язку з постійними обстрілами, наголошується в повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Першотравневого райвідділу міліції. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі