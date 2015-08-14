Адвоката Пукача підозрюють у наданні суду сфальшованої довідки про лікування

Адвоката екс-генерала МВС Олексія Пукача Григорія Демиденка підозрюють у наданні Апеляційному суду Києва сфальшованої довідки про лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час судового засідання головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва, що розглядає скаргу на вирок Пукачу, оголосив матеріали, які на запит надійшли з лікарні, де лікувався Демиденко.

Із цих відповідей виходить, що у лікарні адвокат перебував лише один раз, а всі інші дати, як зазначається в довідці, наданій суду, вписані сторонньою особою.

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Враховуючи це, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення з приводу того, відстороняти адвоката Пукача від справи, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва неодноразово переносив засідання у справі з розгляду скарги на вирок Пукачу через неявку адвоката Демиденка.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.