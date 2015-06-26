Подольський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після того, як Апеляційний суд Києва вкотре переніс засідання Києва з розгляду скарги на вирок Пукачу через неявку захисника Григорія Демиденка.

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Подольський підозрює, що генеральний прокурор, а також судді Апеляційного суду Києва тиснуть на його адвоката Демиденка, щоб той відмовився від справи. Метою цього тиску, на думку Подольського, є примусити Пукача змінити адвоката і таким чином затягнути розгляд справи, оскільки на ознайомлення зі 120 томами справи потрібен тривалий час.

“Я не виключаю того, що йде серйозний тиск на адвоката, і з цим пов'язана його хвороба. Пукачу намагаються замінити захисника, поставити нову людину, яка не знатиме історії процесу, матеріалів справи і буде лише формально виконувати роль захисника”, - сказав Подольський.

За його словами, сьогодні на засіданні суддя Степан Гладій пропонував Пукачу за його бажанням замінити адвоката. Пукач відмовився, але Подольський вважає, що ця пропозиція свідчить про намір суду замінити адвоката і затягнути справу.

“Немає жодних підстав у судді звертатися до підсудного і пропонувати йому такі дурниці. Це дурниці, оскільки Демиденко вже 6 років у справі, а Пукачу пропонують нового адвоката. Хочуть прибрати Демиденка, тому що він заявляє, що на Пукача ішов тиск, і цей тиск не бачить лише генеральний прокурор, який не хоче розслідувати цей злочин”, - сказав Подольський.

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Представник Подольського в суді Олександр Іляшкевич сьогодні на судовому засіданні, звертаючись до судді Гладія, висловив занепокоєння тим, що у зв'язку з подіями навколо голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка та відповідної заяви з цього приводу суддів Апеляційного суду, можуть зникнути матеріали справи Пукача.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.

Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

Сьогодні, 26 червня, Апеляційний суд Києва переніс засідання на 3 липня через хворобу адвоката Демиденка.