В Одесі спіймали більше 10 осіб, які закидали петардами учасників фестивалю ЛГБТ-культури

В Одесі затримано більше 10 осіб, які закидали петардами приміщення, в якому перетували учасники фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2015».

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, понад 10 людей - активних учасників порушення громадського порядку, запрошено в один з райвідділів Одеси для надання пояснень.

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«Молоді люди в масках закидали піротехнікою приміщення, в якому представники квір-культури проводили фуршет з нагоди відкриття фестивалю. Постраждалих немає», - зазначили в главку.

За словами голови оргкомітету фестивалю Ганни Леонової, фуршет проходив в центрі міста.

«Кілька десятків людей з якоїсь радикально-маргінальної спільноти зробили спробу прорватися всередину... В результаті нас закидали димовими, піротехнічними пристроями. Щаслива випадковість, що ніхто не постраждав», - сказала Леонова.

Вона зазначила, що у приміщенні в момент нападу було понад 60 учасників фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня запланований фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого був заявлений «Марш рівності». В рамках фестивалю мали відбутися майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи з суспільством, квест-екскурсія по місту, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» та «Гей-образи в мас-культурі», відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка і т. п.

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12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.