Під Полтавою перекинулась і спалахнула вантажівка з пальним (відео)

11:44, 16 серпня 2015
Суспільство
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Внаслідок аварії на цьому відрізку автодороги було частково обмежено рух транспорту в обох напрямках.

Грузовик попал в ДТП / Скриншот из видео

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, аварія сталася вчора близько 22.40 на 329 км автодороги Київ-Харків. Автомобіль "ДАФ" рухався в напрямку Києва.

За попередньою інформацією, 48-річний водій не впорався з керуванням, уникаючи наїзду на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС, водій МАНа, який їхав у бік Києва, допустив перекидання вантажівки, внаслідок чого автомобіль вибухнув.

Пожежу ліквідували о 2:00. На виклик виїхала 8 одиниць техніки і 24 рятувальники. В результаті події на цьому відрізку автодороги було частково обмежено рух транспорту в обох напрямках.

Постраждав водій. Він отримав струс мозку і був госпіталізований до першої міської лікарні Полтави.

Біля місця вибуху розташовувалася заправка, до якої, на щастя, вогонь не встиг дістатися. Після того як ліквідували пожежу, рух транспорту відновили.

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