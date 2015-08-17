Синоптики попередили про сильні дощі зі шквалами на Закарпатті та у прикарпатських областях

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сьогодні вдень на Закарпатті та у прикарпатських областях очікуються грози, місцями сильні дощі, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

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Як раніше сьогодні повідомляв УНІАН, відзавтра, 18 серпня, до України прийде прохолода: у деяких регіонах температура не перевищуватиме +20. Лише на півдні буде тепліше – плюс 26. У Криму очікуються короткочасні дощі з грозами.