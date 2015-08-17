Відзавтра до України прийде прохолода: у деяких регіонах температура не перевищуватиме +20

У вівторок, 18 серпня, синоптики обіцяють значне зниження температури, передає ТСН.

Повідомляється, що на півночі та у центрі країни стовпчики термометрів опустяться до 19-20 градусів. Буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

Читайте такожУ неділю в більшості областей утримається спека до +36

У східних та західних областях температура повітря триматиметься до кінця тижня на позначках 23-24 градусів. Варто зазначити, що на півдні буде тепліше – плюс 26. У Криму очікуються короткочасні дощі з грозами.

Раніше УНІАН повідомляв, що у найближчі дні погоду в Україні визначить поле підвищеного атмосферного тиску, температура повітря дещо спаде.