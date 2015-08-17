У Дніпропетровську майже 12 тисяч осіб хочуть нести службу в патрульній поліції

У Дніпропетровську майже 12 тис. кандидатів подали заяви на службу в новій патрульній поліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, перший етап набору в патрульну службу тривав з 27 липня до 14 серпня.

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Згідно з повідомленням, всього було подано 11,8 тисяч заявок - 69,5% від чоловіків, 30,5% - від жінок.

«Анкети часто дублювалися. Людина спочатку реєструвалася он-лайн, а потім ще раз залишала заявку в Центрі набору в патрульну службу при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Ми виявляли такі повтори і видаляли дубль», - повідомляють у прес-службі зі посиланням на координатора набору в патрульну службу Дніпропетровська Романа Кацубу.

Також, серед бажаючих були й ті, хто не підходили за віковим критерієм - молодші 21 року і старші 35.

За даними ОДА, 8276 кандидатів успішно пройшли перевірку та допущені до другого туру, який розпочнеться цього тижня.

Кожному кандидату особисто зателефонують, щоб запросити на тестування загального рівня знань.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

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Нова поліція вже почала працювати в Києві.

Планується, що в Дніпропетровську патрульні екіпажі поліції почнуть працювати у листопаді. У місті працюватимуть 1100 співробітників, 100 екіпажів, які патрулюватимуть місто цілодобово.

Після Дніпропетровська поліцейські підрозділи з'являться у Львові, Харкові, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому, Луцьку та в Закарпатській області.