В одному з барів Одеси сталася масова бійка за участю людей у балаклавах, двоє осіб госпіталізовано
10:58, 18 серпня 2015Суспільство
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У Приморському районі Одеси в одному з барів сталася масова бійка за участю людей у балаклавах, двоє осіб госпіталізовано.
Одна із сторін на допомогу викликала людей у камуфляжній формі і балаклавах / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в ніч на 18 серпня до міліції надійшло повідомлення, що в одному з барів Одеси між двома компаніями виникла конфліктна ситуація.
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«Одна зі сторін на допомогу викликала людей у камуфляжній формі та балаклавах. Внаслідок зіткнення двоє осіб отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу», - повідомили у відділі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського райвідділу міліції. Встановлюються обставини події.
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