В одному з барів Одеси сталася масова бійка за участю людей у балаклавах, двоє осіб госпіталізовано

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в ніч на 18 серпня до міліції надійшло повідомлення, що в одному з барів Одеси між двома компаніями виникла конфліктна ситуація.

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«Одна зі сторін на допомогу викликала людей у камуфляжній формі та балаклавах. Внаслідок зіткнення двоє осіб отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу», - повідомили у відділі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського райвідділу міліції. Встановлюються обставини події.