На марш до Дня Незалежності вийдуть 2 300 бійців АТО і курсантів військових вузів
12:32, 18 серпня 2015Суспільство
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У марші до Дня Незалежності 24 серпня візьмуть участь 2 300 військовослужбовців, зокрема, учасники АТО і курсанти вишів Міністерства оборони та інших силових відомств.
Військові вже проводять репетиції маршу до Дня Незалежності / lenta-ua.net
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. "На полосі Антонова відбулася репетиція військовослужбовців, які беруть участь у заходах, приурочених до Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, у репетиції взяли участь заступник голови адміністрації президента Андрій Таранов, міністр оборони Степан Полторак, керівництво Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Також у заході візьмуть участь барабанщики військового ліцею ім. І.Богуна.
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