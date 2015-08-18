На марш до Дня Незалежності вийдуть 2 300 бійців АТО і курсантів військових вузів

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. "На полосі Антонова відбулася репетиція військовослужбовців, які беруть участь у заходах, приурочених до Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, у репетиції взяли участь заступник голови адміністрації президента Андрій Таранов, міністр оборони Степан Полторак, керівництво Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Також у заході візьмуть участь барабанщики військового ліцею ім. І.Богуна.