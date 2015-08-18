Завтра на півдні та у Карпатському регіоні синоптики обіцяють сильні зливи з грозами
16:18, 18 серпня 2015Суспільство
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За прогнозами, пориви вітру можуть досягати 15-20 м/сек.
На півдні України очікуються грози / Фото УНІАН
У середу, 19 серпня у південній частині України, на Прикарпатті та Закарпатті очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
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Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Карпатському регіоні місцями очікуються сильні дощі.
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