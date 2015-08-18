У Краматорську затримано бойовиків "Кабана" і "Малого"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Краматорського міськвідділу ГУ МВС України в Донецькій області, у ході реалізації отриманої оперативної інформації правоохоронці встановили та затримали двох жителів Краматорська 32 і 28 років з позивними "Кабан" і "Малой" відповідно. Зловмисники входили до складу збройного бандформування під час окупації міста влітку минулого року.

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Встановлено, що 32-річний раніше не судимий житель Краматорська з середини червня 2014 року вступив до лав "ДНР" і чергував на блокпосту. Іншого підозрюваного до банди привів родич, забезпечивши його пневматичним пістолетом. 28-річний чоловік також "здійснював перевірку" автотранспорту на блокпосту.

Обидва підозрювані повернулися до Краматорська на початку 2015 року. Один з них переховувався в Росії, інший – в Одесі.

Фігуранти заарештовані, їм повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.