СБУ на Черкащині затримала спільника терористів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, за даними СБУ, «В» за завданням керівника однієї з розвідувально-диверсійних груп ГРУ Генштабу ЗС Росії Ігоря Безлєра (позивний «Бєс»), яка діє у м. Горлівка Донецької області, збирав розвідувальну інформацію про підрозділи Збройних сил України, задіяні в АТО.

«Під час обшуку у помешканні в селі Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, де цей громадянин тимчасово переховувався, вилучено списки терористів, які беруть участь у бойових діях на боці т.зв. «ДНР», платіжні квитанції із сумами виплачених бойовикам гонорарів, мисливську рушницю «Сайга» з магазином до АК-74, спорядженим бойовими набоями», - йдеться в повідомленні.

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Стосовно вказаної особи здійснюються слідчі дії, додали в прес-центрі.