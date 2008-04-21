Священики зчинили бійку у Храмі Гроба Господнього (фото)

На святій землі у Єрусалимі священики не поділили час біля вічного. Храм розділено між шістьма конфесіями християнської церкви, кожній із яких відведено певні години для молитов. Прикрий інцидент стався під час богослужіння з нагоди Вербної неділі.

Священики почали сперечатися, хто з них більше часу проведе біля Гробу Господнього. За словами очевидців, вірменський богослужитель намагався відтягнути від священного місця грека, бо вважав, що відведений тому час закінчився. Потім почалася бійка, до якої приєдналися і віряни обох конфесій.

Безлад припинила ізраїльська поліція. Двох вірменів затримали. Біля дільниці зібрався натовп, який вимагав їхнього звільнення, однак згодом люди розійшлися. Повідомлень про поранених під час інциденту в церкві не надходило.

ICTV