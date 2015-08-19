На Сумщині посилили охорону кордону з Росією

У Сумській області посилено охорону державного кордону України з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Сумського прикордонного загону підполковник Юрій Ратніков.

За його словами, з метою недопущення в'їзду в Україну з території Росії організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру, в усіх пунктах пропуску проводиться посилений прикордонний контроль.

Читайте такожУкраїна та Білорусь хочуть активізувати облаштування кордонів

«У зв’язку із загрозою провокаційних дій в обласних центрах держави громадяни Росії пропускаються лише за результатами контролю другої лінії», – підкреслив Ратніков.

Він додав, що з метою мінімізації ризиків виникнення терористичних загроз та запобігання правопорушенням на ділянці відповідальності сумських прикордонників в області тривають заходи щодо укріплення кордону. Так, з початку року облаштовано більше 48 кілометрів протитанкового рову, майже 323 км контрольно-слідових смуг, понад 7 км загороджень з колючого дроту, встановлено 11 металевих спостережних веж тощо.

«Першочерговим завданням для сумських прикордонників залишається обладнання фортифікаційних та оборонних споруд. На сьогодні облаштовано 8 опорних підрозділів охорони кордону, 230 окопів, 157 вогневих позицій, 35 бліндажів», – зазначив Ратніков.

За його інформацією, наразі ситуація на державному кордоні в межах області залишається складною, але контрольованою, персонал прикордонного загону виконує завдання з охорони кордону, забезпечує стабільне функціонування пунктів пропуску.

«Проводяться відповідні заходи щодо недопущення переміщення через державний рубіж зброї, боєприпасів, вибухівки, контрабанди. В рамках ротації військовослужбовці Сумського прикордонного загону виконують завдання забезпечення правопорядку також на лінії розмежування в зоні проведення АТО», – повідомив Ратніков.

Читайте також"Стіна" на кордоні з РФ коштуватиме Україні ще майже півмільярда гривень

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні спроектовано всі роботи на цей та наступний рік з облаштування державного кордону з Росією на загальну вартість більше 468 млн грн.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що проект «Стіна» залишається пріоритетом уряду.

Довідка УНІАН. Сумська область межує із Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії. Спільний українсько-російський кордон у межах Сумщини становить 562,5 км і є другим по протяжності після Луганщини.

Як повідомляють ЗМІ, 19 серпня голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко на засіданні уряду заявив, що підозрює про те, що російська сторона готує провокації з боку кордону із Сумською областю.

Читайте такожУ Генштабі заявили, що РФ зосередила на кордоні з Україною 50 тисяч військових

«По прикордонній службі з того боку кордону йде заміна особового складу на тих прикордонників, які до останнього часу були, відповідно, навчилися вже що робити, як ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) запускати і так далі», – сказав Клочко.

Крім того, за його даними, Росія планує розгортання своєї 20-ї армії в Курську і Воронежі.

У зв'язку з цим Клочко попросив активізувати проект «Стіна» в Сумській області.