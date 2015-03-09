Орбан: Угорщина не хоче мати спільного кордону з Росією

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на зустрічі з дипломатами в Будапешті.«Зона конфлікту лежить далеко від угорських кордонів, але в Угорщині "200 тисяч причин" домагатися миру в Україні», - сказав Віктор Орбан, повідомляє ВВС.

Читайте такожОрбан: США намагаються втягнути Угорщину в конфлікті навколо УкраїниВиживання і територіальна цілісність України відповідає фундаментальним інтересам Угорщини, яка, за словами Віктора Орбана, не хоче мати "спільного кордону з Росією".

Говорячи про відносини з Росією, Віктор Орбан зазначив, що його країна завжди буде залишатися "партнером, який платить вчасно".

Протягом тисячі років три держави були особливо важливі для зовнішньої політики Угорщини - Німеччина, Туреччина і Росія, зазначив прем'єр-міністр і запропонував угорським дипломатам пам'ятати про це.