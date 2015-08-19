Очільник Сумщини просить для області "стіну" на кордоні з Росією через можливі провокації

Про це він заявив під час засідання уряду в середу, пише Українська правда.

"По прикордонній службі з того боку кордону йде заміна особового складу на тих прикордонників, які до останнього часу були, відповідно, навчилися вже що робити, як ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) запускати і так далі", – сказав Клочко.

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Крім того, за його даними, Росія планує розгортання своєї 20-ї армії в Курську і Воронежі.

У зв'язку з цим він попросив активізувати проект "Стіна" у Сумській області.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні спроектовано всі роботи на цей та наступний рік з облаштування державного кордону з Росією на загальну вартість більше 468 млн грн.