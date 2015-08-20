Аваков призначив очільником поліції Львова 26-річного молодшого сержанта Зозулю (фото)
23 серпня у Львові о 10-00 на патрулювання виходить нова поліція.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він наголосив, що главою патрульної поліції Львова призначений 26-річний молодший сержант Юрій Зозуля. Зараз Юрій - заступник командира третього батальйону Головного управління патрульної поліції м. Києва.
"З першого до останнього - на Майдані, активний учасник Революції Гідності. Навчається у Національній академії внутрішніх справ, іспитами підтверджує освіту, яку отримав в одному з польських вузів. До свого приходу в патрульну поліцію Юрій Зозуля встиг попрацювати у фінансовій сфері", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Зозуля за час роботи у столичному підрозділі відзначився у кількох випадках, коли було складено адмінпротоколи на кількох VIP-осіб. Зокрема, на народного депутата України С.Мельничука за ст. 126 КУпАП «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування» та на Г.Суркіса, віце-президента УЄФА за ст. 122-5 КУпАП "Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв".
«Це класно і правильно – використовувати можливості, які дає життя, тим паче – кардинально щось змінювати у житті країни. Не підведу!» – передав Аваков слова Зозулі після призначення главою львівської поліції.
23 серпня у Львові в 10-00, в День державного прапора - даємо старт Нової патрульної поліції!! 600 нових поліцейських в...Posted by Arsen Avakov on 19 августа 2015 г.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові поліція вийде на патрулювання на тиждень раніше, ніж планувалося.