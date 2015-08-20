Біля Кабміну близько 100 мітингувальників перекрили рух

Про це УНІАН повідомили у МВС.

«Під час проведення санкціонованого мітингу близько 100 громадян вийшли на проїжджу частину дороги біля Кабінету міністрів України і перекрили рух автомобілів, крім громадського транспорту», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звернулися до громадян з проханням звільнити проїжджу частину і пояснили, що за перекриття руху передбачена кримінальна відповідальність.

У ВЗГ також повідомили, що для підтримання належного правопорядку в урядовому кварталі задіяно понад 1 тис. 600 працівників міліції, поліцейських, бійців Національної гвардії України та представників громадських формувань.

«Правоохоронці реагуватимуть на будь-які прояви неповаги до закону та вчинення правопорушень незалежно від статусу і політичних поглядів порушників», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє "112 Україна", під будівлею Кабміну проходить пікети вкладників "Дельта Банку" та інвалідів-чорнобильців.

"Перш за все, протестувальники вимагають, щоб уряд переглянув рівень їх пенсій. За їх словами, згідно із законом, рівень пенсій має бути 6, 8 і 10 мінімальних заробітних плат у відповідності з рівнем інвалідності чорнобильців. Також вони просять, якщо пенсія перевищує 1710 грн, не позбавляти їх пільг. Також однією з вимог є скасування 15% податку з працюючих пенсіонерів-чорнобильців", - йдеться в повідомленні.

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Свої вимоги чорнобильці написали в резолюції, яку хочуть передати чиновникам, і якщо їх не почують, то обіцяють зробити акцію безстроковою. З кожного регіону України на тиждень сюди приїдуть інваліди-чорнобильці, і кажуть, що будуть стояти до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані.