На Волині 11 дітей втекли з притулку, зв`язавши працівника закладу
12:33, 21 квітня 2008Суспільство
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Інцидент трапився 19 квітня
У Волинській області 11 неповнолітніх втекли з притулку, зв`язавши працівника закладу та викравши у нього ключі.
Інцидент трапився 19 квітня близько 22-ї години у Рожищенському притулку, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВСУ у Волинській області.
Серед втікачів троє дівчат, решта - хлопці віком від 13 до 17 років.
Станом на ранок 21 квітня 9 дітей уже знайдено. Вони перебували або у своїх знайомих, або вдома. Ще двох правоохоронці розшукують.
Наразі правоохоронці та спеціальні служби встановлюють мотиви втечі вихованців притулку.
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