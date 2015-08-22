Релігійні організації можуть виступати партнерами держави – керуючий справами УПЦ МП

В Конституції України бажано було б обумовити партнерський характер взаємин між Церквою та державою. Про це говорить керуючий справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

Зокрема, митрополит Антоній наводить приклад роботи у сфері благодійних програм зі збору коштів та допомоги для постраждалого мирного населення у зоні АТО.

«Наша Церква неодноразово заявляла, що виступає за збереження конституційної норми про відокремлення Церкви від держави. Ця норма має захищати Церкву від можливого втручання держави у внутрішні церковні справи. При цьому бажано було б обумовити в Конституції партнерський характер взаємин між Церквою та державою. Існує чимало сфер життя суспільства, в яких релігійні організації можуть виступати партнерами держави. Особливо це стало очевидним сьогодні, коли усі Церкви реалізують благодійні програми, збирають кошти та необхідну допомогу для постраждалих під час збройного протистояння в Донецькій та Луганській областях», - зазначає керуючий справами УПЦ МП.

При цьому митрополит Антоній підкреслює, що Церква не стоїть осторонь процесу обговорення можливих конституційних змін. За його словами, в Конституції мають бути збережені ключові слова про відповідальність перед Богом та власною совістю.

Також у Основному законі, на думку митрополита Антонія, має бути гарантовано право громадян на таємницю сповіді і право на захист життя від моменту зачаття до моменту природної смерті.

«В Статуті про управління нашої Церкви чітко сказано, що Українська Православна Церкви здійснює свою діяльність «при повазі до державних законів і дотриманні їх». Тому нам зовсім не байдуже, яким буде Основний закон України. Адже Конституція визначає засадничі принципи життя нашого суспільства і тому впливає і на церковне життя. Звісно, що Церква не втручається в питання суто політичні. Однак ми разом з іншими релігійними конфесіями вважаємо, що в Конституції обов’язково мають бути постульовані певні моральні принципи. Виходячи з цього, Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій сформулювала свої пропозиції щодо змін та доповнень до Конституції. Їх перелік в липні нинішнього року було передано до Конституційної комісії», – розповів керуючий справами УПЦ МП.