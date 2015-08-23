Дружина Порошенка взяла участь у флешмобі "Народжені вільними" на Майдані (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, разом з родиною президента над картою працювали діти із сімей вимушених переселенців, учасники Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Мрія України очима дітей», волонтери та сім'ї з дітьми, які приєдналися до акції з нагоди Дня Державного прапора.

Учасники акції створили карту України площею 150 кв. м з пазлів, на яких залишили різнокольорові відбитки своїх долонь, символізуючи цілісність і неподільність України.

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Під час проведення флешмобу всі діти мали можливість намалювати малюнки для передачі їх військовим у зону АТО.

Також під час акції Марина Порошенко нагородила 30 дітей-переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Мрії України очима дітей» з 19-ти регіонів України.

Вітаючи присутніх на заході, Марина Порошенко сказала: «Мені дуже приємно сьогодні бути тут на головній площі країни разом з дітьми – нашим майбутнім поколінням, яке дійсно народжене вільним. Я бажаю вам любити Україну, щодня запитувати себе, що ви можете зробити для неї, бути згуртованими і сильними громадянами незалежної країни».