Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності: Обама обіцяє допомагати, Папа Римський - молитися

Так, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама привітав президента України Петра Порошенка та український народ з 24-річницею незалежності. Він наголосив, що за останній рік Україна зробила вагомі кроки для досягнення мети, яку вона поставила перед собою з моменту отримання незалежності у 1991 році.

Президент США також запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну у надзвичайно важливий період її історії.

"Незважаючи на численні виклики, народ України наблизився більш ніж коли-небудь до здійснення свого спільного бачення вільної, демократичної та квітучої країни, міцно інтегрованої в серці Європи", - зазначив Обама.

Читайте такожПрапор як символ мужності: підняття синьо-жовтого стяга за участю Порошенка у Києві (фоторепортаж)

Варто зазначити, що президент Франції Франсуа Олланд запевнив у підтримці для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

"У час, коли наші дві країни налагодили тісне партнерство для врегулювання конфлікту, який розриває схід України, хочу нагадати вам про відданість Франції, як і всього Європейського Союзу, незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - зазначається у вітанні Олланда.

У свою чергу голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав вітання з нагоди Дня незалежності України. Керівник КНР побажав Україні процвітання, могутності, щастя і миру.

Крім того, Папа Римський Франциск привітав президента України Петра Порошенка та український народ з 24-річницею Незалежності.

"Я молюся у цій складній ситуації за вашу країну, поновлюючи мою духовну близькість з жертвами та їхніми родинами, а також з усіма, хто страждає. Я підтримую ті зусилля, які допомагають українському народові рухатися вперед у дусі возз’єднання та миру", - йдеться у його привітанні.