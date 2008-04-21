Депутат БЮТ відкидає звинувачення у земельних махінаціях

Народний депутат Костянтин БОНДАРЕВ (БЮТ) має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Генеральної прокуратури з проханням обнародувати договори і акти оренди і передачі у власність землі в Броварському і Бориспільському районах Київської області за 2007-2008 рр.

Про це К.БОНДАРЕВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я публічно звертаюся до Президента і Генеральної прокуратури з проханням надати саме в ЗМІ інформацію і саме договори, які підписані щодо актів оренди і передачі у власність земель запасу за 2007-2008 роки в Броварському районі… і Бориспільському районі», - сказав К.БОНДАРЕВ.

Він зазначив, що відповідні депутатські запити будуть направлені до необхідних органів.

Крім того, він спростував обнародувану 11 квітня заяву народного депутата Лесі ОРОБЕЦЬ (НУ-НС) до Президента України, в якій вона звинуватила ряд народних депутатів, зокрема, представників БЮТ Богдана ГУБСЬКОГО і К.БОНДАРЕВА, в причетності до земельних махінацій в Київській області.

К.БОНДАРЕВ заявив, що не має відношення до махінацій із землею. Разом з тим, за його словами, він має в своєму розпорядженні інформацію, що до "розкрадання земель" в Київській області причетні представники ряду інших політичних сил, зокрема, посадовці Секретаріату Президента. Як приклад він навів ситуацію в Броварському районі, де останнім часом проводяться масові акції протесту селян з вимогою захистити їхні земельні права.

К.БОНДАРЕВ назвав голову Броварської райдержадміністрації Миколу ДІДЕНКА одним з учасників «дерибану» землі в Київській області. При цьому він зазначив, що В.ЮЩЕНКО розпорядженням від 18 лютого цього року (№69) усунув М.ДІДЕНКА від виконання службових обов`язків і розпорядився створити комісію для проведення службового розслідування, а розпорядженням від 19 березня 2008 р. (№103-2008-рп) поновив його на посаді, оскільки порушень не було виявлено.

"Згідно із Земельним кодексом, договори і акти про надання державних земель в оренду і власність підписують керівники райдержадміністрацій, яких призначає Секретаріат Президента, а за фактом – (глава Секретаріату Президента) Віктор БАЛОГА", - сказав К.БОНДАРЕВ.