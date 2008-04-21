Указ Ющенка забезпечить безконфліктний розвиток усіх мов в Україні

Урядовий комітет з гуманітарних питань під головуванням віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА схвалив проект Указу Президента України "Про Концепцію реалізації державної мовної політики". Про це повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра.

За інформацією прес-служби, реалізація Концепції сприятиме утворенню оптимального мовного простору в державі, створить необхідні умови для утвердження державності української мови, а також забезпечить вільний і безконфліктний розвиток усіх наявних в Україні мов національних меншин та їх відродження.

Головними завданнями у документі визначені: захист мовно-культурного та мовно-інформаційного простору України, розвиток українського сегмента Інтернету та україномовного програмного забезпечення, створення умов для вивчення громадянами України мов міжнародного спілкування за принципом “державна мова плюс, щонайменше, дві іноземні мови” та ін.

Таким чином, пріоритетами реалізації мовної політики в Україні стануть: створення незалежної законодавчої бази для державної підтримки книговидання українською мовою, україномовних ЗМІ, пісенної продукції тощо, поліпшення якості українського мовлення на вітчизняних теле- і радіоканалах, забезпечення права громадян на одержання інформації українською мовою, у тому числі через друковані мас-медіа, а також на перегляд фільмів, дубльованих, озвучених чи субтитрованих українською мовою, підвищення престижу української мови, виховання української мовної свідомості та національної гідності.