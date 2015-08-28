Есмінець США Donald Cook сьогодні зайде в Чорне море
Американський есмінець Donald Cook 28 серпня увійде в Чорне море.
Про це повідомляється на сайті 6-го флоту ВМС США, передає "ЄвроПравда". "Операції корабля у Чорному морі покликані забезпечити безпеку і стабільність в регіоні, готовність і здатність до реагування разом з нашими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначив командир 6-го флоту ВМС США Джеймс Фогго, "ми прагнемо зробити нашу присутність в регіоні "нормальною" і проводимо тут регулярні і часті морські навчання".
За його словами, протягом останнього року сили США в Чорному морі присутні постійно.
Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG 78) і румунський корвет "Мачелларіу" провели спільні навчання в Чорному морі.