Есмінець США Donald Cook сьогодні зайде в Чорне море

Про це повідомляється на сайті 6-го флоту ВМС США, передає "ЄвроПравда". "Операції корабля у Чорному морі покликані забезпечити безпеку і стабільність в регіоні, готовність і здатність до реагування разом з нашими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив командир 6-го флоту ВМС США Джеймс Фогго, "ми прагнемо зробити нашу присутність в регіоні "нормальною" і проводимо тут регулярні і часті морські навчання".

За його словами, протягом останнього року сили США в Чорному морі присутні постійно.

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG 78) і румунський корвет "Мачелларіу" провели спільні навчання в Чорному морі.