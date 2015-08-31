21 людина отримала вогнепальне поранення біля Ради - МОЗ

Як йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ станом на 17 год. 05хв. до бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги за медичною допомогою звернулося 44 особи (цивільні та правоохоронці), що постраждали 31 серпня 2015 року внаслідок сутичок між протестуючими та правоохоронцями біля Верховної Ради України.

21 людина отримала вогнепальне поранення, отруїлося - 2, забій м’яких тканин отримали 4, із політравмами за допомогою звернулося п'ятеро, рвані рани отримали двоє осіб, у чотирьох діагностували закриту черепно-мозгову травму, одна людина отримала струс мозку та перелом лівої гомілки.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.