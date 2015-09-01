Стало відомо, коли російський суд поновить попередні слухання у справі Савченко

Про це написав один з адвокатів Савченко Ілля Новиков у Фейсбук.

«Справа Савченко поки що не повернулася з Ростовського обласного суду в Донецький. Попереднє слухання буде поновлено не раніше наступного тижня», - повідомив Новиков.

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Адвокат також зазначив, що Савченко погодилася підписати звернення про включення в порядок денний найближчого засідання комітету ПАРЄ з питань міграції питання про недовіру голові Т‘єррі Маріані.

«Це той самий француз, який нещодавно літав у гості до Криму. Не знаю, що там буде з недовірою, але загальний посил документа дуже правильний»,- наголосив Новиков.