Сину Джемілєва в Росії скоротили термін ув'язнення до 3,5 років
Російська прокуратура просила засудити сина Джемілєва на 5,6 років.
Верховний суд Російської Федерації скоротив сину лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Хайсеру строк ув'язнення з 5 до 3,5 років.
Про це російський адвокат Микола Полозов повідомив у Twitter.
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"Верховний суд РФ змінив вирок Краснодарського суду стосовно Джемілєва. Строк покарання скорочено з 5 до 3,5 років. Ще одна перемога у справі", - повідомив Полозов.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня Краснодарський крайовий суд засудив сина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Хайсера до 5 років позбавлення волі.
Російська прокуратура просила засудити сина Джемілєва на 5,6 років.
Хайсера затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство скоєне з необережності.
Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.
У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.
2 червня присяжні російського суду зняли з сина Джемілєва обвинувачення в умисному вбивстві.