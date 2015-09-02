138 постраждалих під час подій біля ВР правоохоронців знаходяться на лікуванні - МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається в повідомленні, у Центральному госпіталі МВС перебуває 70 осіб (МВС - 36, НГУ -з 34). 1 особа у тяжкому стані. Проведено 2 великі операції. Переведено 18 осіб: з Олександрівської лікарні - 1, з лікарні №17 - 10, з госпіталю МО - 7.

У госпіталі ГУМВС в м. Києві знаходиться на лікуванні 6 працівників МВС.

У Головному клінічному госпіталі МО - 17 осіб (МВС - 12, НГУ - 12). 1 особа у тяжкому стані. Проведено 4 складні операції.

У Київської лікарні №17 - 19 осіб (МВС --6, НГУ --13). 1 особа у тяжкому стані. Проведено 4 великих операції.

У Олександрівській клінічній лікарні №17 - 3 особи (МВС - 2, НГУ -1). 1 особа у тяжкому стані.

Читайте такожГПУ повідомила 18 особам про підозру за фактом теракту 31 серпня під Радою

Всього з числа постраждалих: − померлі - 3 чоловіка; у тяжкому стані - 4 особи; перенесли складні операції - 10 бійців, підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що переведено у заклади охорони здоров'я інших областей України: до Черкаської області - 11 осіб; Чернігівської області - 11 осіб; Полтавської області - 1 особа.

Як повідомляв УНІАН, пораненим бійцям Нацгвардії після лікування будуть виплачені кошти в залежності від ступеня отриманих ушкоджень у сумі від 150 до 350 тис. грн, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Національної гвардії України Микола Балан.