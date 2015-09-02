У важкому стані перебувають троє з 55 нацгвардійців, поранених в результаті зіткнень під ВР

У важкому стані перебувають троє з 55 солдатів Національної гвардії, поранених внаслідок заворушень біля Верховної Ради 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Національної гвардії України Микола Балан.

Він повідомив, що троє поранених знаходяться у реанімації, один з них, той, що перебуває у відомчому госпіталі МВС, почувається найгірше, однак, за словами Балана, начальник військово-медичного управління МВС сказав, що стан бійця на сьогодні дещо покращився у порівнянні з вчорашнім днем.

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Також Балан повідомив, що родини трьох загиблих нацгвардійців отримають компенсації - по 609 тис. грн, а пораненим бійцям Нацгвардії після лікування також буде виплачено кошти в залежності ступеню отриманих ушкоджень у сумі від 150 до 350 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці. Від поранень померли троє солдатів Нацгвардії.