Джемілєв пояснив хитрість російського правосуддя у справі його сина
Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що рішенням Верховного суду Росії про скорочення строку покарання для його сина Хайсера намагаються змусити родину відмовитися від вимоги про екстрадицію засудженого.
Про це він завив в інтерв'ю Крим.Реалії.
«Хитрість в тому, що російський суд дав на три місяці менше, ніж український. Мабуть, розраховують, що відмовимося від екстрадиції. Але ми наполягаємо на виконанні рішення Європейського суду з прав людини про екстрадицію Хайсера в Україну», – сказав Джемілєв.
10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.
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Верховний суд РФ 2 вересня 2015 року скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для сина Мустафи Джемілєва Хайсера. Російський вирок на три місяці менший від того, який визначив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року – 3 роки і 8 місяців.
Хайсера Джемілєва обвинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім'ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО до Краснодарського краю.