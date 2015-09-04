Джемілєв пояснив хитрість російського правосуддя у справі його сина

Про це він завив в інтерв'ю Крим.Реалії.

«Хитрість в тому, що російський суд дав на три місяці менше, ніж український. Мабуть, розраховують, що відмовимося від екстрадиції. Але ми наполягаємо на виконанні рішення Європейського суду з прав людини про екстрадицію Хайсера в Україну», – сказав Джемілєв.

10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

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Верховний суд РФ 2 вересня 2015 року скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для сина Мустафи Джемілєва Хайсера. Російський вирок на три місяці менший від того, який визначив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року – 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва обвинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім'ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО до Краснодарського краю.