Сина Джемілєва в Росії засудили до 5 років позбавлення волі - адвокат

Про це у Twitter написав його російський адвокат Микола Полозов.

"Отже, вироком Краснодарського крайового суду Хайсера Джемілєва засуджено до 5 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Вирок оскаржу", - зазначив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, російська прокуратура просила засудити сина Джемілєва на 5,6 років.

Хайсера затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

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Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного помістили в психіатричну лікарню в Сімферополі для проходження судово-психіатричної експертизи, а потім знову перевели в СІЗО. Встановити ступінь осудності затриманого медики не змогли. Апеляційний суд Криму ухвалив рішення етапувати його до Києва для проходження експертизи. За словами Джемілєва, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччині, а також пробував марихуану.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

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У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

2 червня присяжні російського суду зняли з сина Джемілєва звинувачення в умисному вбивстві.