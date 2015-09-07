Квіт назвав "абсолютно реальною" загрозу зриву ЗНО-2015

"Якщо терміново не вжити серйозних заходів, то зовнішнє оцінювання, яке поки що залишається найбільш успішною освітньою реформою, може перейти в категорію історичних фактів", - сказав в інтерв'ю ZN.UA директор УЦОЯО Ігор Лікарчук, якого тимчасово відсторонили від посади до завершення розслідування можливих зловживань у цьому центрі.

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Він підкреслює, що такі прогнози – "зовсім не блеф або спроба певної "реабілітації".

"Вони ґрунтуються на об'єктивному аналізі ситуації в УЦОЯО: як після подій 21 липня, так і в силу того, що за останні вісім років держава не вклала жодної копійки в розвиток і підтримку системи ЗНО", - пояснює він.

У свою чергу міністр освіти і науки Сергій Квіт у коментарі ZN.UA повідомив, що у міністерстві "саме зараз працюють над тим, щоб запланувати в бюджеті на наступний рік всі необхідні витрати".

"Всі загрози, озвучені Ігорем Лікарчуком, абсолютно реальні. Але ми плануємо не просто зберегти, але і в подальшому розвивати ЗНО. Для того і працюємо", - зазначив Квіт.

Лікарчук також зазначив, що якщо навесні 2014-го міністру освіти і науки Сергію Квіту вдалося домовитися з бізнесом про фінансову підтримку і врятувати ситуацію, то сьогодні така конкретна одноразова допомога "проблеми не вирішить".

При цьому директор УЦОЯО не думає, що хто-небудь наважиться прийняти механічне рішення "скасувати" ЗНО після 2015-го. Однак підкреслює, що будь-яке рішення не замінить процесу підготовки, хоча в нинішніх умовах підготувати ЗНО "вкрай складно, майже неможливо".

"І справа не тільки в грошах..." - додає він, зазначаючи, що в деяких "не дуже мудрих головах" зріє думка "провести (ЗНО) як-небудь", що, за його словами, "ще більший абсурд".