Ахметов не уявляє, як це на тренування - ”на джипику”

Президент ФК "Шахтар" (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ вважає, що діти багатих батьків створюють у спорті "нерівну конкуренцію". Про це він сказав журналістам на будівельному майданчику нового стадіону ФК "Шахтар" в Донецьку перед приїздом на об`єкт Президента України Віктора ЮЩЕНКА 17 квітня, пише газета Донецької облради "Жизнь" в номері від 22 квітня.

"Ось я дивлюся іноді – привезли свою дитину на джипі на тренування і забрали на джипі. Все! Ставте мені питання: цей тренер – чистий корупціонер. Цього тренера я повинен вигнати з роботи, тому що – ну що це таке?.. ", - сказав Р. АХМЕТОВ.

При цьому він пригадав своє дитинство, коли "ми завжди, образно кажучи, бігали пацанами".

"Я завжди 20 хвилин до вокзалу пішки, тролейбусом десять зупинок, це 35 хвилин. Я точно знаю, що мені потрібно було 50 хвилин для того, щоб я вже переодягнувся, і так само – назад. Щодня – вранці і ввечері. І вранці, якщо прогуляв школу, - теж на тренування. Ось весь графік. І я навіть не уявляю, що таке – на "джипику", - вважає президент "Шахтаря".

"За великим рахунком, я відразу знаю, що це діти багатих і толку з них не буде. Тому, раз їх узяли, значить, когось не взяли. А серед тих, кого не взяли, можливо, були великі таланти. Це означає, що тут якась нерівна конкуренція", - відзначив Р. АХМЕТОВ.

"У результаті, я дуже жорстко ставлю це питання, я за цим стежу. Тільки я бачу, що вони пересіли з "джипів" на "запорожці", все нормально", - резюмував президент "Шахтаря".