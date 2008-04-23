Винним у скандальній пожежі у Харкові світить від 3 до 8 років

Слідчим відділом Харківського міського управління міліції порушено кримінальну справу за фактом пожежі у торговельному центрі «Барабашове».

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, справу порушено за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Ця стаття передачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років залежно від розміру нанесених збитків, зауважила Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією керівництва концерну АВЕК, до структур якого входить ТЦ «Барабашове», а також за даними обласного управління МНС, в цілому розглядається декілька версій причин пожежі, серед яких - підпал.

За даними концерну АВЕК, пожежею, яка 16 квітня спалахнула на території дитячого торгового майданчика так званого "в’єтнамського сектора" ринку, було охоплено 2200 кв. м території. Згоріло близько 90 крамниць. За попередніми підрахунками концерну, матеріальні збитки становлять близько 50 млн. грн.

ТЦ біля станції метро «Академіка Барабашова» у Харкові - один із найбільших торговельних центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тисяч підприємців. Щодня ринок відвідує понад 200 тисяч харків’ян і гостей міста.