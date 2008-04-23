Луценко: вибух у парку Шевченка можна пов`язати навіть з перевиборами в Італії

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що слідство не пов`язує вибух з майбутніми виборами мера Києва.

«При бажанні це можна пов`язати навіть з перевиборами в Італії, але поки що ми такої версії не розглядаємо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня о 19.30 в парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. Потужність вибуху становила до 100 г в тротиловому еквіваленті.

В результаті вибуху були поранені дві студентки Університету ім. Тараса Шевченка, які в той момент йшли неподалік.

За фактом вибуху столична міліція порушила кримінальну справу.

Сьогодні ж міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що вибух у київському парку був терактом.

«Основна версія - це хуліганство або терористичний акт з боку екстремістських угруповань, які, можливо, таким чином, святкували день народження Гітлера», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.