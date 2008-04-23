Кабмін вирішив згадати часи, коли Україна годувала весь світ

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про скасував обмежень на експорт зерна і збільшення квот на 200 тис. тонн на експорт соняшникової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«На сьогодні практично відкрито експорт зерна і збільшено розмір квоти на експорт соняшникової олії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, таке рішення було ухвалене з урахуванням того, що вже найближчими місяцями Україна почне збирати урожай і необхідність обмеження на експорт зерна відпаде.

Вона також зазначила, що умови на ринку продовольства в Україні, що склалися, дають можливість лібералізувати політику щодо експорту зернових.

Як повідомляв УНІАН, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ввів квоти на експорт зерна в обсягу 1,2 млн. тонн. Планувалося, що експорт буде можливий з 1 листопада 2007 року. У листопаді 2007 року Кабмін продовжив дію експортних квот до кінця року, а потім дозволив з 1 січня по 31 березня 2008 року експортувати 1,2 млн. тонн зерна. Ці квоти були розподілені 4 лютого між 163 компаніями.

Також Кабмін увів квотування експорту соняшникової олії і соняшнику з 22 березня до 1 липня 2008 року і встановив квоти у розмірі 300 тис. тонн олії і 1 тис. тонн насіння соняшнику.

Учора управляючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА на прес-конференції в Києві рекомендувала Україні зняти обмеження на експорт зерна. За її словами, з урахуванням зростання світових цін на продукцію сільського господарства в України є добра можливість використати весь наявний аграрний потенціал і забезпечити ефективний розвиток сільського господарства.