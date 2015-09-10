Кримським татарам пригрозили справами за "зазіхання на територіальну цілісність РФ" у разі блокади півострова

Про це повідомляє Крим. Реалії.

За словами Іоффе, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов «зазіхають на територіальну цілісність Росії».

«Своїми заявами вони ставлять під сумнів територіальну цілісність Росії, для цього є певні статті кримінального кодексу. Їм варто про це подумати», – заявив Іоффе.

Раніше цього тижня голова окупаційної «Державної ради Криму» Володимир Константинов заявив, що у разі блокади Україною півострів не постраждає, оскільки готовий до «українозаміщення».

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Лідери кримських татар оголосили, що ініціюють блокаду адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом. Чубаров анонсує появу активістів на адміністративному кордоні з Кримом у третій декаді вересня.

«Режим вільної економічної зони в Криму дозволяє ввозити вантажі, що можуть бути використані проти інтересів держави», - заявив наприкінці серпня колишній депутат Верховної Ради України, кримчанин Андрій Сенченко.

Він підтвердив інформацію про постачання на територію півострова будівельних матеріалів, які використовуються для спорудження військових об'єктів. Йшлося про пісок і щебінь.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року півострів оголошено тимчасово окупованою територією. Між материковою Україною і півостровом встановлено адміністративний кордон.

З червня 2015 року діють ініційовані урядом України нові правила перетину адміністративного кордону з Кримом.