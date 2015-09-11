В Івано-Франківську відкрили перший музей Небесної сотні (фоторепортаж)

У музеї представлені мистецькі роботи, присвячені Майдану, і речі учасників подій у центрі Києва восени-взимку 2013-2014 року, передає " Радіо Свобода ".

До експозиції музею увійшли інсталяція із шин і каміння, саморобна зброя, щити, бочки, каски, стріляні гільзи і поряд скульптури скорботних ангелів при вході та портрети 107 загиблих майданівців, загалом 600 експонатів.

На стінах - уривки віршів, цитати, майданівські плакати і гасла.

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У музеї є окремі тематичні зони – «Молитовний Майдан» з капличкою, «Самооборона», «Медична сотня» з імпровізованим госпіталем, польова кухня, «Мистецький Майдан».

Нагадаємо, у лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.