В Івано-Франківську відкрили перший музей Небесної сотні (фоторепортаж)
В Івано-Франківськ на відкриття музею Небесної сотні приїхали родини загиблих майданівців із різних областей України.
До експозиції музею увійшли інсталяція із шин і каміння, саморобна зброя, щити, бочки, каски, стріляні гільзи і поряд скульптури скорботних ангелів при вході та портрети 107 загиблих майданівців, загалом 600 експонатів.
На стінах - уривки віршів, цитати, майданівські плакати і гасла.
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У музеї є окремі тематичні зони – «Молитовний Майдан» з капличкою, «Самооборона», «Медична сотня» з імпровізованим госпіталем, польова кухня, «Мистецький Майдан».
Нагадаємо, у лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.