Ющенко не проти раз на три роки публікувати дані про зони радіоактивного забруднення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО схвалив Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення”.

Текст закону розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення” 10 квітня.

Даним законом передбачено публікування інформації стосовно рівня радіоактивного забруднення в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації один раз на три роки.

Ця інформація стосується більш ніж 2 тис. населених пунктів у 12-ти областях України.