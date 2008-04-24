Кабмін ввів тимчасову заборону на операції із землями лісового фонду

Кабінет Міністрів запровадив тимчасову заборону на операції із землями лісового фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками засідання КМУ повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми маємо сьогодні прийняті рішення, які сьогодні поки що припинили будь-які операції з лісами», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що останні кілька років землі лісового фонду передавалися в приватну власність з порушеннями законодавства.

«Більш як 5 тис. га (за 4 роки) - зверніть увагу на цю цифру, це колосальні площі лісу - передані в приватну власність без будь-яких прав і без вимог щодо збереження лісу на цих ділянках землі, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. – Якщо все піде і далі такими темпами, то я думаю, що для держави це стане достатньо критичним питанням».

За її словами, сьогодні вже визначені винні в незаконній роздачі земель лісового фонду (при цьому конкретних прізвищ вона не назвала - УНІАН) і підготовлені заходи щодо повернення таких земель.

«Визначене кожне зловживання, яке відбувається з лісами в Україні, визначені сьогодні відповідальні, поіменно, ті, хто це зробив, і намічені кроки, як повертати країні ті лісові насадження, які були так безпрецедентно на базі корупції, на базі зловживань роздані без жодних правил. І те, як сьогодні раз і назавжди зупинити таке зухвале ставлення до лісів України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні вже підготовлені зміни до ряду законопроектів, спрямовані на усунення можливості зловживань при операціях із землями лісового фонду.

«Ми підготували зміни до законів, які сьогодні будуть передані до парламенту, і ми звернемося до парламенту, щоб він у першочерговому порядку ухвалив ці законопроекти, які забороняють чіпати заповідні ліси, перепрофілювати їх, віддавати у приватні руки. Ми повинні тільки збільшувати площу лісів, а не знищувати їх», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.