Російські фільми не братимуть участі в конкурсі Каннського фестивалю

Організатори 61-го міжнародного Каннского кінофестивалю Жіль Жакоб і Тьєррі Фремо оприлюднили в середу офіційну програму майбутнього фестивалю, який пройде з 14 по 25 травня, повідомляє Газета.ру. «Всього для участі в конкурсі відібрано 19 повнометражних фільмів – цього разу серед них немає жодного фільму з Росії», – відзначили організатори.

У минулому, ювілейному фестивалі, на головний приз – «Золоту пальмову гілку» – претендували відразу два російські фільми – «Вигнання» Андрія Звягінцева і «Олександра» Олександра Сокурова.

Цього року до відбіркової комісії надійшло, в цілому, 4025 фільмів з 107 країн світу – з них було відібрано 54 повнометражних і 26 короткометражних картин. Серед повнометражних фільмів у конкурсі представлені «Зйомки в Палермо» Віма Вендерса, «Гомора» італійця Маттео Гарроне, «Три мавпи» турка Нурі Більж Цейлана, чотиригодинний фільм Стівена Содерберга про Ернесто Че Гевару «Че», що складається з двох частин, «Різдвяна казка» француза Арно Деплешена з Катрін Деньов у головній ролі.

На жаль, не пройшла фестивальний відбір українська картина "Райські птахи" Романа Балаяна, на яку покладалися великі надії, відзначає Коммерсантъ-Україна.

Росія і Україна будуть представлена в нинішньому році в Каннах вперше організовуваними національними павільйонами на набережній Круазетт. У російському павільйоні відзначатимуть 100-річчя російського кіно і 50-річчя нагородження в Каннах Золотою пальмовою гілкою фільму "Летять журавлі". В українському пройде презентація вітчизняних кінопроектів, що потребують додаткового фінансування.