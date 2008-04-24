На кордоні з Україною російські прикордонники застрелили водія (фото)

На кордоні з Україною російські прикордонники смертельно поранили порушника кордону - громадянина Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, інформація про застосування російськими прикордонниками зброї проти автомобіля УАЗ без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон з Україною та створив загрозу життю прикордонника, надійшла від чергового прикордонної служби ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях Російської Федерації.

Як з’ясувалося, автомобіль прямував до Росії, і після застосування зброї машина втратила керування, повернулася на територію України та за 10 метрів від лінії державного кордону, неподалік села Красне Харківського району, зупинилася.

Оперативно-пошукова група застави «Липці» Харківського загону, яка прибула на місце події, виявила автомобіль УАЗ та тіло людини біля нього. Наряд російських прикордонників, який знаходився за лінією кордону, підтвердив факт застосування зброї проти транспортного засобу. Пізніше було підписано протокол, у якому підтверджено застосування зброї співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ проти автомобіля УАЗ на території Російської Федерації.

Медичні працівники, які прибули на місце події, констатували смерть водія від вогнепальних поранень.

На місці події працювала оперативно-слідча група МВС та прокуратури Харківського району Харківської області.

Потерпілий виявився громадянином РФ 1982 року народження, мешканцем села Журавлівка Бєлгородської області. О 23.30 співробітниками УМВС України в Харківській області тіло постраждалого перевезено до моргу міста Харків.

В автомобілі виявлено вантаж - вироби з металу.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна подія сталася у середу, 23 квітня, в другій половині дня.