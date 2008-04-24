Корону Міс Україна-2008 завоювала родичка заступника Черновецького (фото)

У Києві закінчився фінал XVIII Національного конкурсу Міс Україна-2008, у фіналі перемогла Міс Київ-2008 Ірина Журавська, родичка заступника київського мера Віталія Журавського.

Переможниця одержала корону вартістю $500 тис.

У конкурсі брали участь 26 конкурсанток з всіх адміністративних регіонів України, конкурс пройшов у середу, 23 квітня, в палаці Україна в Києві.

Серед членів жюрі конкурсу були представлені дочка екс-президента України Леоніда Кучми Олена Франчук, відома російська співачка Наталія Корольова, Міс світу-2007 23-річна китаянка Чжан Цзилінь.

Переможниця конкурсу в 2008 році народилася в 1990 році, вона є володаркою титулу Міс інтернет, а також звання віце-міс конкурсу Міс Донбас Open-2007.

Ірина працює моделлю в агентстві KARIN MMG, президентом якого є відома модель Влада Литовченко, переможниця конкурсу Міс Україна, - 1995.

Також вона веде прогноз погоди на каналі ТРК Київ.

За матеріалами Корреспондента

Фото УНІАН