Дочка Газпрому отримала в Україні ліцензію на 5 років

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила видати ТзОВ “Газпром збут Україна” ліцензію на постачання природного газу річним обсягом 7,5 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на своєму сьогоднішньому засіданні.

Ліцензія буде видана терміном на п`ять років.

Як повідомив під час розгляду питання директор ТОВ Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ, компанія планує розпочати постачання газу промисловим споживачам з 1 травня ц.р.

Він зазначив, що газ компанія купуватиме в НАК “Нафтогаз України” і потім реалізовуватиме його промисловим підприємствам відповідно до домовленостей, досягнутих між “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром”.

Він також уточнив, що на сьогодні компанія формує штат, а також список споживачів, яким поставлятиметься газ. Серед них А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ назвав підприємства хімічної, металургійної, а також гірничо-збагачувальної промисловості.

Як пояснив журналістам директор “Газпром збут Україна”, компанія купуватиме в “Нафтогазу” імпортний середньоазіатський газ, який поставляється на кордон України компанією “РосУкрЕнерго”. При цьому, за словами А.ПОДМИШАЛЬСЬКОГО, купуватиметься газ у НАК буде з маржею 1 цент, тобто 179,51 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст «Газпром» зареєстрував ТОВ «Газпром збут Україна», яке займатиметься реалізацією газу на українському ринку.

12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щороку здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогаза України» і «РосУкрЕнерго» - ЗАТ «УкрГаз-Енерго».