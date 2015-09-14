Один із затриманих на Луганщині російських військових виявився заступником командира взводу (відео)



Співробітники Служби безпеки України в рамках оперативних заходів встановили, що затримані є братами, громадяни Російської Федерації, 1990 та 1993 років народження. Народилися і зареєстровані в селі Глибоке Петропавлівського району Воронезької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, який опублікував відео допиту громадян РФ.

«Старший з них – військовослужбовець в/ч 54096 окремої танкової бригади мотопіхотного батальйону 2 роти 3 взводу, заступник командира взводу. Проходить службу на контрактній основі у військовій частині, яка розташована поблизу с. Муліно Нижегородської області РФ», - повідомили в СБУ.

Читайте такожУ ФСБ Росії відзвітували, скільки разів прикордонники Криму затримували українських військових

У прес-центр нагадали, що разом зі своїм братом, який є безробітним, російський військовий на власному автотранспорті прибув до лінії кордону. Потім вони пішки незаконно перетнули кордон.

Співробітники СБУ продовжують реалізовувати комплекс оперативно-слідчих дій для встановлення дійсних намірів перебування на території України затриманих росіян.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області вранці 12 вересня співробітники Луганського прикордонного загону затримали двох порушників кордону, які виявилися громадянами Росії.

Читайте такожБойовики "ДНР" після чотирьох днів арешту випустили свого екс-ватажка Пургіна

У Державній прикордонній службі України уточнили, що порушників затримали на ділянці відділу «Мілове».

«Факт порушення державного кордону прикордонники зафіксували за допомогою приладу нічного бачення. Затримані були вдягнені у військову форму без розпізнавальних знаків. Під час перевірки один із чоловіків мав при собі внутрішній паспорт Росії, а інший – військовий квиток, відповідно до якого він є військовослужбовцем Збройних сил Росії з однієї з військових частин із Воронезької області», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Читайте такожАгресією проти України Путін створив собі пастку - Яценюк

Раніше ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії писали, що співробітники спецслужб України викрали в ростовському селищі Чертково російського контрактника Віктора Барсукова і його рідного брата Миколу, які гостювали у своїх родичів.

13 вересня суд заарештував затриманих росіян на 15 діб.