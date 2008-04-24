У Києві накрили конвертаційний центр, яким користувалися відомі вузи і ЗМІ

В результаті спецоперації працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві спільно з ГУБОЗ МВС України викрили у столиці потужний конвертаційний центр.

За два роки зловмисникам вдалося прокрутили через рахунки спеціально створених фіктивних фірм понад 2 млрд. грн. Середньомісячний валовий дохід підприємств, задіяних у схемах з незаконної конвертації коштів становив понад 100 млн. грн.

За даними оперативників, послугами ліквідованих конвертцентрів скористалося майже 300 державних та комерційних підприємств, в тому числі кілька відомих вищих навчальних закладів, а також ЗМІ, зокрема низка телекомпаній.

Під час спецоперації убозівці затримали трьох учасників злочинної групи, зокрема, організатора, який контролював надходження коштів на рахунки фірм, задіяних у схемах, їхній перерозподіл та одержання незаконно переведених готівкою коштів в банках Києва, зокрема, в банку «Європейський».

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних бізнес-структур, печатки, оргтехніку, а також майже 5 млн. грн. готівкою.

Голосіївським райвідділом внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.358 Кримінального кодексу України (підробка документів, штампів, печаток). Вирішується питання щодо порушення справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).