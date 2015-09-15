За півроку в Слов'янську виплачено понад 100 мільйонів гривень соцдопомоги

Цифри, що ілюструють зміни у сфері соціального забезпечення жителів міста, в рамках свого звіту на сесії Слов'янської міської ради поділився заступник міського голови Віктор Воропаєв, передає slavgorod.

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За його даними, за перші 6 місяців у Слов'янську було виплачено 121 млн. 38 тис. грн. з різних видів соціальної допомоги. А кількість одержувачів на 1 липня склала 106 811 осіб, що в 1,6 рази перевищує показник жовтня 2013 року.

Тільки з початку 2015 року за призначенням соціальної допомоги звернулося 10 812 сімей.

Суттєво збільшується і кількість одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг. За даними Віктора Воропаєва, на сьогоднішній день оформлена субсидія на 14 675 домогосподарств, а до жовтня ця кількість може досягти 25-27 тис.

Крім того, на сьогоднішній день досить гостро стоїть питання допомоги вимушеним переселенцям. З літа минулого року в Слов'янську були поставлені на облік і внесені до єдиного реєстру 34 597 осіб цієї категорії. При цьому, за словами Віктора Воропаєва, за компенсацією витрат на проживання, у тому числі оплату комунальних послуг, звернулася 10 071 родина переселенців – це люди, які фактично проживають на території Слов'янської міської ради.